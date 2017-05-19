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  3. 19 Mayıs 2017 20:15

Geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı.

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