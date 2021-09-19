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  4. Gelin adayı Solmaz'ın Seda Sayan konserindeki mini elbiseli dans gösterisi olay oldu

Gelin adayı Solmaz'ın Seda Sayan konserindeki mini elbiseli dans gösterisi olay oldu

Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın “Evleneceksen Gel” programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın konserindeki dansı ile gündeme geldi.

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