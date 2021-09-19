Anasayfa Video Galeriler Gündem Gelin adayı Solmaz'ın Seda Sayan konserindeki mini elbiseli dans gösterisi olay oldu Gelin adayı Solmaz'ın Seda Sayan konserindeki mini elbiseli dans gösterisi olay oldu 19 Eylül 2021 Pazar Saat: 18:15 Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın “Evleneceksen Gel” programına gelin adayı olarak çıkan Solmaz Çiros, Seda Sayan'ın konserindeki dansı ile gündeme geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6147541412309f656e25c823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere şarkı söyledi İstanbul'un göbeğinde ''cam silici'' terörü Trafik canavarının ''drifti'' mağazada bitti Ersan Şen ile Cem Küçük, yine anlaşamadı Cem Küçük'ten canlı yayında inciler! Kendisine güldürdü