Anasayfa Video Galeriler Gündem Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu 18 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 12:16 Güncelleme: 18 Eylül 2024 Çarşamba 12:16 İstanbul Avcılar'da kapının önüne yapılan gelin alma töreninde meşalelerden biri gelinin duvağına düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle gelin yanmaktan son anda kurtuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ea9a5b7ffcb6d7c10450b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu haber ders kitaplarına konu oldu Burası Türkiye'nin tek kedi/köpek fabrikası: Onlarca cana kapılarını açtı Bisikletiyle Belçika'dan yola çıktı, Düzce'ye vardı İstanbul'da film gibi casus operasyonu: Site otoparkında cephanelik ele geçirildi Artvin'den korkunç görüntü: Taşan dereler denizle böyle buluştu Sakin şehrin cennet koyları hayran bırakıyor İnsanlık ölmüş dedirten olay 44 ilde operasyon düğmesine basıldı: 293 gözaltı Avrupa kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 22'ye yükseldi