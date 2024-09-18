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Gelin alma töreninde şoke eden olay: Yanmaktan son anda kurtuldu

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İstanbul Avcılar'da kapının önüne yapılan gelin alma töreninde meşalelerden biri gelinin duvağına düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle gelin yanmaktan son anda kurtuldu.

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