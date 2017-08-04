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  3. 04 Ağustos 2017 16:45

Gelin arabasının önüne yattı, ölümden döndü

Tokat’ta gelin arabasının ön kaputuna yatarak bahşiş almak isteyen çocuğun neden olduğu kaza MOBESE kameralarına yansıdı.

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