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  3. 17 Eylül 2018 16:23

Gelin evi ateş evi oldu

Bursa'da gelin alma töreninde gelin ve kadın yakınlarının havaya ateş etme videosu sosyal medyada olay yarattı.

Bilgin Pro
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