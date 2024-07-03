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Gelin, kayınvalidesini terlikle dövüp, otomobille çarptı

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Mardin'de bir kadın, ablasıyla önünü kestiği kayınvalidesi N.Ç.'yi, ayağından çıkardığı terlikle darbedip, ardından otomobille çarparak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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