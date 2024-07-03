Anasayfa Video Galeriler Gündem Gelin, kayınvalidesini terlikle dövüp, otomobille çarptı Gelin, kayınvalidesini terlikle dövüp, otomobille çarptı 03 Temmuz 2024 Çarşamba Saat: 13:16 Güncelleme: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 13:16 Mardin'de bir kadın, ablasıyla önünü kestiği kayınvalidesi N.Ç.'yi, ayağından çıkardığı terlikle darbedip, ardından otomobille çarparak yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6685250479d36ebb470a6223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TRT spikeri zafer sarhoşu: Resmen kendinden geçti İstanbul'da bir boşanma aşamasındaki eş cinayeti daha PKK'dan alçak saldırı: Köyü ateşe verdiler İş var ama... Bu sektörler tam 10 bin ara eleman arıyor 45 ilde dev operasyon; yüzlerce gözaltı var Türkiye'nin cennet gölü kayboluyor: Sular gitti, çamur ve koku geldi Merih Demiral: Türk olduğum için çok gurur duyuyorum 66 yaşında 6 üniversiteyi bitirdi İstanbul'da ''otopark'' meydan savaşı kamerada