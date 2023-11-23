Anasayfa Video Galeriler Gündem Gelin-kaynana kavgası kanlı bitti Gelin-kaynana kavgası kanlı bitti 23 Kasım 2023 Perşembe Saat: 16:15 Güncelleme: 23 Kasım 2023 Perşembe 16:15 Ankara'nın Polatlı ilçesinde gelin ve kaynana arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/655f5074c7e5365c420022c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hem karada hem denizde gidiyor: Yerli üretim ZAHA ilk kez sahada Türkiye'nin en lezzetli altınına Hülya Avşar videosu hücumu İstanbul'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi Fenomen Banu Parlak serbest kaldı; adliyeden koşarak uzaklaştı Köprüde çifte cinayet: 2 genç bıçaklanarak öldürüldü Turistleri taşıyan otobüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı! Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu İktidarda 6284 çatlağı! Cumhur İttifakı hedef aldı Bakan savundu Nesli tehlike altında... Balıkçının ağına ''insan yüzlü'' balık takıldı