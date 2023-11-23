  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Gelin-kaynana kavgası kanlı bitti

Gelin-kaynana kavgası kanlı bitti

Güncelleme:

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gelin ve kaynana arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Hem karada hem denizde gidiyor: Yerli üretim ZAHA ilk kez sahada
Türkiye'nin en lezzetli altınına Hülya Avşar videosu hücumu
İstanbul'da toprak kayması: 2 bina tahliye edildi
Fenomen Banu Parlak serbest kaldı; adliyeden koşarak uzaklaştı
Köprüde çifte cinayet: 2 genç bıçaklanarak öldürüldü
Turistleri taşıyan otobüsle otomobil çarpıştı: 20 yaralı!
Faciaya ramak kaldı! Koca kaya 5 kişilik aileyi dümdüz ediyordu
İktidarda 6284 çatlağı! Cumhur İttifakı hedef aldı Bakan savundu
Nesli tehlike altında... Balıkçının ağına ''insan yüzlü'' balık takıldı