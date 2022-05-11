Anasayfa Video Galeriler Gündem Gelin Mutfakta'da gergin anlar: Ağlayarak stüdyoyu terk etti Gelin Mutfakta'da gergin anlar: Ağlayarak stüdyoyu terk etti 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 18:50 Gelinim Mutfakta yarışmasında yaşanan gergin anlar sonrası program sunucusu ağlayarak stüdyoyu terk etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627bdb3c770f054564668273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastane bahçesinde mide bulandıran olay: Arabada mastürbasyon yapan adamı böyle ifşa etti İstanbul'da yine taksici dehşeti! Ezip gitti, arkasına bile bakmadı Çakma mesih Hasan Mezarcı'dan nameler... Doğum gününü böyle kutladı Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuk'' mide bulandırdı AVM'de yangın paniği! Çatısı çöktü! İstanbul'da yılan paniği Anadolu Fest'e yasak kararı yargıya taşınıyor 2 yaşındaki çocuğuna sigara içiren kadın her yerde aranıyor Akşener: ''2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriyeli olacak''