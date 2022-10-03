Anasayfa Video Galeriler Gündem Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler 03 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 00:05 Kocaeli’de gerçekleşen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde takılan paralar dudak uçuklattı. Saatlerce süren para sayma merasiminde düğünde 11 milyon 500 bin TL para takıldığı açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6339fd10f66ae9771c33a873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Önce dövüp, sonra direğe bağladılar... Üzerinden çıkan not şoke etti Ümit Özdağ'dan Erdoğan ile ilgili olay olacak FETÖ iddiası Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu 30 Ağustos resepsiyonunda kriz çıkartan görüntü! Görevden alındılar Şifa arayan hastalar bu mağaraya akın ediyor Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Bu kış bol virüslü geçecek!