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  4. Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler

Gelin ve damada taktıklarıyla aşiret düğününün ''hakkını'' verdiler

Kocaeli’de gerçekleşen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde takılan paralar dudak uçuklattı. Saatlerce süren para sayma merasiminde düğünde 11 milyon 500 bin TL para takıldığı açıklandı.

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