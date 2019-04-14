Gelin ve damat bisikletli konvoyla mutluluğa pedal çevirdi
14 Nisan 2019 14:40
Gelin ve damat bisikletli konvoyla mutluluğa pedal çevirdi
Adana’da yeni evlenen bisiklet tutkunu bir çift, bisikleti gelin arabası yaptı. Gelin ve damadın yakınları ve arkadaşları da süsledikleri bisikletleriyle söyledikleri şarkılarla düğün konvoyuna eşlik ederek şehirde pedal çevirdi. Adana’da önümüzdeki hafta evlenecek olan Kübra Aykın ve Meriç Menekşe çifti, bisikletlerini süsleyerek gelin arabası yaptı. Yaklaşık 10 yıl önce tanışan çift...