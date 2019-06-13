Gelincik tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü
13 Haziran 2019 17:15
Gelincik tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü
Van Gölü’nün Erciş ve Muradiye ilçeleri sahilindeki gelincik tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşürken, Kırgız Türkleri ise giydikleri yöresel kıyafetler ve bindikleri atlarıyla fotoğraf tutkunlarına modellik yapıyor. Van Gölü’nün mavisi ve gelinciklerin kırmızı renkleriyle oluşan doğal manzara, fotoğraf tutkunlarının en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor. Muradiye...