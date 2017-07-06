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  3. 06 Temmuz 2017 13:45

Gelinin içinde olduğu helikopter düştü: 4 ölü!

Gelin, abisi, düğün fotoğrafçısı ve pilot, düğün törenine giderken bu helikopter kazasında hayatını kaybetti.

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Bakan Çelik: Dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek
Bakan Çelik: Dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek
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Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
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Ayı saldırısı kamerada
Ayı saldırısı kamerada
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Numan Kurtulmuştan kritik Suriyeli mülteciler açıklaması
Numan Kurtulmuştan kritik Suriyeli mülteciler açıklaması
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Numan Kurtulmuştan kritik Suriyeli mülteciler açıklaması
Numan Kurtulmuştan kritik Suriyeli mülteciler açıklaması
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Hafriyat kamyonları denetimi havadan görüntülendi
Hafriyat kamyonları denetimi havadan görüntülendi