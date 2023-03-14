Anasayfa Video Galeriler Gündem Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı... Vahşetin cezası belli oldu Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı... Vahşetin cezası belli oldu 14 Mart 2023 Salı Saat: 13:05 Tekirdağ'da Kırgızistan uyruklu gelinini bıçaklayarak öldürdükten sonra kolları ve bacaklarını testere ile parçalayıp, çöp poşetlerine koyan kayınpeder Fehmi A., müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641046e444c27872c373f0a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!'' İlk İş Yerim kuraları da başlıyor İstanbul'daki aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu İstanbul'da ölümden kıl payı kurtuluş anı kamerada Yeni konutların yapılacağı ''konut rezerv'' alanları havadan görüntülendi Turistleri soyan İranlı sahte polisler yakalandı Kahramanmaraş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem Memleket Partisi'nde ''İnce dansı'' krizi! Yasaklandı İstanbul'da metruk bina çöktü