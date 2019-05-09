Gelişen teknolojiye rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor
09 Mayıs 2019 11:45
Gelişen teknolojiye rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor
Zonguldak’ta yılın ahisi seçilen 59 yıllık terzi Hüseyin Cahit Köktürk, gelişen teknolojiye rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Kendi dükkanında 49 yılı geride bırakan Köktürk, meslekte artık çırak yetişmediğini ve terzilik kültürünün yok olmanın eşiğine geldiğini belirtti. Zonguldak’ta 1960 yılında başladığı terzilik mesleğini 59 yıldır titizlikle yürüten 74 yaşındaki Hüseyin Cahit...