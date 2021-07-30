Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Geliyorum beyler'' deyip tabancayla intihar etti ''Geliyorum beyler'' deyip tabancayla intihar etti 30 Temmuz 2021 Cuma Saat: 10:50 Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. kattaki evinin balkonuna çıkarak rastgele etrafa ateş açan genç, bir süre sonra başına ateş ederek intihar etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6103af43b376bc330555bc23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''hayali daire'' vurgunu! Olmayan evleri sattılar Otoyolda ölümcül yarış! Otomobil alev topuna döndü İstanbul'da bina çöktü Yangın bölgesinde bakan yuhalandı: ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane uçağı mı var'' Aradığınız THK'ya ulaşılamıyor! Belediye Başkanı canlı yayında açıkladı! Türkiye yanarken THK'yı yöneten AK Partili isim düğünden çıktı Antalya'da bir orman yangını daha! Manavgat'taki ''ormanı yaktılar'' linçi! Vatandaş 2 kişiyi linç etmeye kalkıştı Rosier, Beşiktaş için İstanbul'da