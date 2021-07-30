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''Geliyorum beyler'' deyip tabancayla intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3. kattaki evinin balkonuna çıkarak rastgele etrafa ateş açan genç, bir süre sonra başına ateş ederek intihar etti. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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