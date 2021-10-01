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Gemi, havuza çarpınca 1 milyon balık denize kaçtı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Güllük Körfezi’nde Queensland bandıralı yük gemisi çarptığı 1 havuzu parçalayıp, 2 havuza zarar verirken, havuzlarda bulunan balıklar denize kaçtı.

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