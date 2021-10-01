Anasayfa Video Galeriler Gündem Gemi, havuza çarpınca 1 milyon balık denize kaçtı Gemi, havuza çarpınca 1 milyon balık denize kaçtı 01 Ekim 2021 Cuma Saat: 18:00 Muğla’nın Milas ilçesinde, Güllük Körfezi’nde Queensland bandıralı yük gemisi çarptığı 1 havuzu parçalayıp, 2 havuza zarar verirken, havuzlarda bulunan balıklar denize kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61572283bdf5ee0b825553b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Parkta ilginç anlar: Gören telefona sarıldı ''Suriye meselesinin tek çözümü Esad ile görüşmektir'' Oğuzhan Asiltürk koronavirüs aşısı olmuş muydu ? İstanbul'da akılalmaz taciz! Sosyal medyada başladı, sabaha kadar zili susmadı AK Partili isim Erdoğan'a destek vermek isterken, ters köşe oldu Kendi kendini arayan vatandaş o anları böyle anlattı Yağan yağmur tuzu biberi oldu... İstanbul'da trafik felç! AKM'nin isim tabelası asıldı Camdaki Kız'da Nalan ve Sedat'ı yatakta yakaladı