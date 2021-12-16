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Genç annenin öldüğünü ağlayan bebeği ortaya çıkardı

Kocaeli'nde 3 aylık bebeğin ağlama sesleri üzernde girilen evde 36 yaşındaki genç kadının doğalgaz borusuna kendisini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

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