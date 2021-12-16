Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç annenin öldüğünü ağlayan bebeği ortaya çıkardı Genç annenin öldüğünü ağlayan bebeği ortaya çıkardı 16 Aralık 2021 Perşembe Saat: 09:10 Kocaeli'nde 3 aylık bebeğin ağlama sesleri üzernde girilen evde 36 yaşındaki genç kadının doğalgaz borusuna kendisini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bad85d940ba84b2e6bcb83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik magandaları yol kesip, öyle bir şey yaptı ki... İstanbul'da alevlerin arasında can pazarı Tuvaletini yaparken az kalsın ölüyordu! Bir saatte kurtarıldı Bahar Candan canlı yayında itiraf etti: ''İş dünyasından ünlü bir kadınla aşk yaşadım'' AK Parti'den 2023 için bir ''petrol müjdesi'' daha Cübbeli Ahmet’ten asgari ücrete olay tepki Show TV muhabiri Tuğba Södekoğlu'na iğrenç taciz İstanbul'da akılalmaz olay! Kendisini uyaran adamın karısının üzerine işedi Sakın hastalanayım demeyin! Sağlık çalışanları iş bıraktı