Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç çiftin asansördeki kanlı kavga kamerada Genç çiftin asansördeki kanlı kavga kamerada 16 Temmuz 2021 Cuma Saat: 14:25 Rusya'da bir çiftin asansördeki kavgası etrafı kana buladı. Birbirlerine acımasızca vuran genç çift, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi asansörü temizlerken, o anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f16ca9f77c2d7fa86245f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksim Meydanı'nda bikinili turist şaşkınlığı Bozcaada yüzde 100 doldu! ''Rezervasyonsuz gelmeyin'' Perinçek ile emekli askerlerle arasında ''ahlaksız'' tartışması Bayram öncesi yürekleri sızlatan dram: 4 çocuk açlıktan baygın halde bulundu Mersin'de damat dehşeti AVM'de çocuğa şiddet! Savcı oradaydı zanlı yakalandı Belediye Başkanı kırmızı eşofmanı çekip ''Şevket Hoca'' gibi anlattı Kötü haberi Bakan verdi: Kontrol altına alınamadı! Bakan Soylu: ''Terör örgütünü boğuyoruz, bitiriyoruz, tüketiyoruz''