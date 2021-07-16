Genç çiftin asansördeki kanlı kavga kamerada

Rusya'da bir çiftin asansördeki kavgası etrafı kana buladı. Birbirlerine acımasızca vuran genç çift, bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi asansörü temizlerken, o anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f16ca9f77c2d7fa86245f3" allowfullscreen></iframe>