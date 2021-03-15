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Genç hemşirenin sır ölümü

Gaziantep’te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu.

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