Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç hemşirenin sır ölümü Genç hemşirenin sır ölümü 15 Mart 2021 Pazartesi Saat: 12:25 Gaziantep’te, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604f28267a427c2c2b1822eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler iş başında! Kuyumcular bile ayırt edemiyor MİT'ten sınır ötesi operasyon! PYD'nin sözde komutanı yakalandı Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki çocuğu motosiklet kullandı, ortalık karıştı! İşte 4 kişinin öldüğü kazadan birkaç dakika öncesi! İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı Denize düşen kurşunlar tehlike saçıyor Myanmar alev alev! Sokaklar kan gölüne döndü ''Misafir kabul etmeyin'' diyen polislere şaka gibi teklif Kimliği çaldıran kadının hayatı alt üst oldu