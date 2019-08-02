Genç iş adamı 2019 Göbeklitepe Yılı için klip çekti
02 Ağustos 2019 16:55
Genç iş adamı 2019 Göbeklitepe Yılı için klip çekti
Şanlıurfa’da genç bir iş adamı, ilin tanıtımı için şarkı söyleyip klip çekti. Amatör olarak çekilen klipte aralarında Göbeklitepe, Harran Kümbet Evleri, Halfeti ve Balıklıgöl’ün de bulunduğu birçok tarihi mekan bulunuyor. Şanlıurfa’da bir iş adamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan etmesine katkı sunmak için kendi imkanlarıyla bir klip çekti....