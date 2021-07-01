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  4. Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı

Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı

Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşandı. Genç kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı

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