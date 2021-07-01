Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı Genç kadın ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı 01 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 14:40 Esenyurt'ta hareketli dakikalar yaşandı. Genç kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dda9b70ec0946373222bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuk ve gençlerin beklediği proje için Kartal'da ilk adım İstanbul'da sürücüler tekme, tokat birbirine girdi İstanbul'da kapkaççı genç kadına kabusu yaşattı Elinde bıçakla dehşet saçtı! Nedenini öğrenince inanamayacaksınız Nur Tuğba Namlı canlı yayında gözyaşlarıyla isyan etti Yasakların kalktığı ilk pazar günü için kötü haber! İstanbul Havalimanı'nda hırsızlık kamerada Türkiye'nin en doğusu Van'da eşsiz gün batımı Bulun bu şerefsizleri! Türk Lirası'na, Türkiye'ye büyük hakaret!