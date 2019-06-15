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  3. 15 Haziran 2019 16:44

Genç kadına otobüste iğrenç taciz !

Eskişehir'den yola çıkan yolcu otobüsünde cep telefonunda cinsel içerikli video izleyip, kadın yolcuya sarkıntılık ettiği öne sürülen N.Ö. (39), Bilecik’in Bozüyük ilçesi otogarında gözaltına alındı.

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