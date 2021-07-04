Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Görüntüler dehşete düşürdü Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Görüntüler dehşete düşürdü 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 18:11 ABD'de bir kişi, 35 yaşındaki kadına sokak ortasında tecavüz girişiminde bulundu. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için insan avı başlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e1cfacd7067c0f1529ffe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade Galatasaray'da, Emre Akbaba'dan 2 yıllık imza! Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tavırları geceye damga vurdu Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı İYİ Parti'den Suriyelilere yeşil ışık: "Kalacak Suriyelilere entegrasyon lazım'' Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada İktidarı eleştiren BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe