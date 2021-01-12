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  3. 12 Ocak 2021 13:50

Genç kadını adım adım takip edip kabusu yaşattı

İstanbul Kağıthane'de alışveriş yaptıktan sonra evine dönen kadın kapkaççının hedefi oldu. Arkasından gizlice yaklaştığı kadının cep telefonunu çalan hırsız kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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