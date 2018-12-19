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  3. 19 Aralık 2018 07:28

Genç kadını otomobille sürükledi

Ankara'da bir sürücünün önünden çekilmeyen kadını metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı.

Bilgin Pro
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