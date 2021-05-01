Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma!

İstanbul'da şort giyen kadına tacizde bulunan yaşlı adma, "Böyle giyinemezsin, giyinirsen biz bakınca bir şey diyemezsin" sözleriyle kendini savundu.

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