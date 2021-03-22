Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kadını ve çocuklarını dayaktan mahalleli kurtardı! Genç kadını ve çocuklarını dayaktan mahalleli kurtardı! 22 Mart 2021 Pazartesi Saat: 07:50 Düzce’de tartıştığı kız kardeşini ve kız kardeşinin çocuklarını darp etmeye kalkan bir şahsı, gürültüyü duyup sokağa dökülen mahallelinin elinden polis ekipleri kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6058221097549c28de398777" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Berat Albayrak’ın dönüşüne hazır olun'' Sirkte korku dolu anlar! Filler dehşet saçtı Sokağa çıkamayan kadınlar, cama çıktı! Teşkilat'a damgasını vuran sahne Masumlar Apartmanı'na sürpriz transfer Dolar alev aldı; CHP, Erdoğan'ın bu konuşmasını paylaştı! Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt