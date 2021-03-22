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  4. Genç kadını ve çocuklarını dayaktan mahalleli kurtardı!

Genç kadını ve çocuklarını dayaktan mahalleli kurtardı!

Düzce’de tartıştığı kız kardeşini ve kız kardeşinin çocuklarını darp etmeye kalkan bir şahsı, gürültüyü duyup sokağa dökülen mahallelinin elinden polis ekipleri kurtardı.

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