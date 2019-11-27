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  3. 27 Kasım 2019 12:45

Genç kadının çığlığı kapkaççıyı yakalattı

Adana'da bir genç kızın cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli ikinci hırsızlık girişiminden sonra yakalanarak tutuklandı.

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