Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kadının taksiciyi soyduğu anlar kamerada Genç kadının taksiciyi soyduğu anlar kamerada 15 Eylül 2022 Perşembe Saat: 08:40 İzmir'de 27 yaşındaki bir genç kadın bindiği takside, şoförün, aracın bagajına gitmesini fırsat bilip güneşlik kısmındaki parasını çaldı. O anlar araç kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6322babf33bae57121112583" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Kurum'dan ''asgari ücretliler nasıl ev sahibi olacak'' sorusuna böyle yanıt verdi İrfan Değirmenci yayına ağzında bantla çıktı Fabrikada yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Erdoğan'dan yurt ücreti açıklaması TOKİ konutları işte bu araziye yapılacak! İlk kez görüntülendi Trafikte kadına şiddet! Seyir halindeyken kabusu yaşattı Sedat Peker'in evine yapılan silahlı saldırı kamerada AK Partili isimden ''pes'' dedirten sözler: ''Herkesin havuzu var zaten!'' Melis Sezen çılgın dansıyla sosyal medyayı salladı