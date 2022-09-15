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Genç kadının taksiciyi soyduğu anlar kamerada

İzmir'de 27 yaşındaki bir genç kadın bindiği takside, şoförün, aracın bagajına gitmesini fırsat bilip güneşlik kısmındaki parasını çaldı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

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