Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kadının yaşadığı şok kameraya yansımıştı; taciz zanlısı serbest kaldı! Genç kadının yaşadığı şok kameraya yansımıştı; taciz zanlısı serbest kaldı! 25 Nisan 2023 Salı Saat: 12:00 Güncelleme: 25 Nisan 2023 Salı 12:00 İzmir'de 23 yaşındaki bir genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan zanlı ilk duruşmada tahliye edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644796ab481561254c230a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'a meteor mu düştü ? Herkes bu görüntüleri konuşuyor İstanbul’da film gibi soygun kamerada Yardım için gittiği afet bölgesinde, depremzede ile nişanlandı Midesinde taşıdığı uyuşturucu sonu oldu Köylüleri şaşırtan manzara! Depremden sonra gürül gürül akmaya başladı Sağlık çalışanlarına tekmeli yumruklu saldırı kamerada Belediyenin mezbahasında skandal görüntüler KIZILELMA ve AKINCI birlikte havalandı Yeni Rakı'nın ''O gün geldiğinde böyle kutlayacağız'' reklamı ortalığı karıştırdı