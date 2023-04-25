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  4. Genç kadının yaşadığı şok kameraya yansımıştı; taciz zanlısı serbest kaldı!

Genç kadının yaşadığı şok kameraya yansımıştı; taciz zanlısı serbest kaldı!

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İzmir'de 23 yaşındaki bir genç kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan zanlı ilk duruşmada tahliye edildi.

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