  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Genç kız 159 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Genç kız 159 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 159 saattir enkaz altında bulunan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak çıkartıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da gökyüzünde endişelendiren görüntü
Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı
Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı
Yıkılan binalarda kahreden gerçek ortaya çıktı
Deprem karayolunu bu hale getirdi
Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı
Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var!
Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi
Deprem bölgesinde okul tatili uzatıldı