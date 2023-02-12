Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kız 159 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı Genç kız 159 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkartıldı 12 Şubat 2023 Pazar Saat: 21:35 Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 159 saattir enkaz altında bulunan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak çıkartıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e931687accf304476a4803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da gökyüzünde endişelendiren görüntü Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı Selçuk Bayraktar açıkladı; Baykar 1000 konut bağışladı Yıkılan binalarda kahreden gerçek ortaya çıktı Deprem karayolunu bu hale getirdi Deprem fırsatçıları iş başında! Kiralar 5 katına çıktı Kokoreç üretim tesisinde büyük patlama: Yaralılar var! Depremin merkezinde inanılmaz görüntüler! Yollar bu hale geldi Deprem bölgesinde okul tatili uzatıldı