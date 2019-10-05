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  3. 05 Ekim 2019 10:40

Genç kız 2. kattan arabanın üstüne düştü

Adana'da sabaha karşı saat5 sularında 25 yaşındaki bir genç ikinci kattaki evinin penceresinden yol kenarında park etmiş halde duran aracın üstüne düştü.

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