Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kız 2 yıl sonra kardeşiyle aynı kaderi yaşadı Genç kız 2 yıl sonra kardeşiyle aynı kaderi yaşadı 30 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 08:45 Denizli’de karayolundan karşıya geçmek isteyen bir genç kız otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kızın kardeşinin de 2 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fa3b067779ced1f30069c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Servet değerindeki düğün: Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Fulya Öztürk'e Beyrut'ta canlı yayında müdahale Evden çıkanlara inanamayacaksınız: ''Her yer ceset gibi kokuyordu'' İstanbul'un eşkıyaları gözaltında: İş yerlerini kurşunlamışlardı Jose Mourinho'dan olay olan Serhat Akın yorumu: ''Atışı yapan iyi değilmiş'' Atatürk'ün emriyle 1924 yılında kurulmuştu, Türkiye'de bir ilkti, son hali yürek burktu Antalya'da nefes kesen anlar: 27 metreden denize atlayanlar nefesleri kesti Bir şehir eşkıyası daha: Maçka Parkı'nda kadına tekme tokat saldırdı TOGG'un sedan modeli T10F test sürüşünde