Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı 19 Haziran 2023 Pazartesi Saat: 00:05 Güncelleme: 19 Haziran 2023 Pazartesi 00:05 Kayseri’de ablasının eşi ile kavga eden genç kız kendilerini ayırmaya gelen anne, baba ve çocuğunu bıçakladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648f719dcd8c6579c83b8573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'i sel yuttu! Evler, arabalar sular altında... ''Ben Örümcek Adamım'' diyen çocuk 5'inci kattan aşağı atladı Cansu Yeğin nişanlısını öpmedi, yedi ortalık karıştı Ümit Özdağ'dan olay olacak, Abdüllatif Şener açıklaması Sağanak yağış felç etti! Hastaneyi su bastı, hastalar tahliye edildi Küçük örümcek adamın mucize kurtuluşu! Doktorlar şok oldu İzmir'de derin dondurucuda 3 ceset bulundu Denizin ortasında kabus! Feribot alev alev yandı Polonya'dan Marmaris'e gönderilen kargodan çıkanlar şoke etti