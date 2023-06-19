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  4. Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı

Genç kız dehşet saçtı! Anne, baba ve çocuğunu bıçakladı

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Kayseri’de ablasının eşi ile kavga eden genç kız kendilerini ayırmaya gelen anne, baba ve çocuğunu bıçakladı.

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