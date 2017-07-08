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  3. 08 Temmuz 2017 09:45

Genç kız kaza kurşunu nedeniyle ağır yaralandı

Adana’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında, bici bici yediği sırada 17 yaşındaki genç kız yanlışlıkla vurularak ağır yaralandı.

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