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  3. 09 Kasım 2020 14:35

Genç kız sokak ortasında ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta 21 yaşındaki Gamze O. sokak ortasında ölü bulundu. Genç kızın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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