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  4. Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı

Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde markette bir şahsın, genç kıza laf attığı iddiası ortalığı karıştırdı. Linç edilmek istenen taciz zanlısını öfkeli kalabalığın elinden polis aldı.

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