Genç kıza tacize meydan dayağı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müşteri olarak geldiği pastanede, iş yeri sahibinin kızını taciz ettiği iddia edilen kişi, çalışanlar ve esnaf tarafından dövüldü.

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