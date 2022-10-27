Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kıza tacize meydan dayağı Genç kıza tacize meydan dayağı 27 Ekim 2022 Perşembe Saat: 12:50 Erzurum'un Yakutiye ilçesinde müşteri olarak geldiği pastanede, iş yeri sahibinin kızını taciz ettiği iddia edilen kişi, çalışanlar ve esnaf tarafından dövüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635a545eafb2f7309f290653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor İstanbul'da kadına feci dayak! Görüntüler infial yarattı Halit Kıvanç için TSYD'de tören düzenlendi İbrahim Tatlıses, Fakıbaba'nın 13 yıl önceki görüntülerini paylaştı Canlı yayında hararetli tartışma: ''Sen Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun'' Elon Musk'tan tuhaf paylaşım! Elinde lavaboyla Twitter merkezine girdi Engelli lise öğrencisini zorla traş ettiler Balıkesir'de korkutan deprem Akşener'den Cumhuriyet'i hedef alan Mahir Ünal'a zehir zemberek sözler