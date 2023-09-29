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  4. Genç kızı yüksek gerilim hattının tepesine çıkartan sebep şaşırttı

Genç kızı yüksek gerilim hattının tepesine çıkartan sebep şaşırttı

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Samsun’da erkek arkadaşı ile tartışan genç kız 154 bin voltluk yüksek gerilim hattı direğine çıktı...

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