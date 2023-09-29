Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kızı yüksek gerilim hattının tepesine çıkartan sebep şaşırttı Genç kızı yüksek gerilim hattının tepesine çıkartan sebep şaşırttı 29 Eylül 2023 Cuma Saat: 07:50 Güncelleme: 29 Eylül 2023 Cuma 07:50 Samsun’da erkek arkadaşı ile tartışan genç kız 154 bin voltluk yüksek gerilim hattı direğine çıktı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6516578dd86c2f6510563083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İkinci el araç satışına bir ilk olan uygulama Siirt'te benekli semender görüntülendi İstanbul'u sel aldı! Araçlar sulara gömüldü Camiye ayakkabıyla girmişti... Başsavcılık'tan açıklama Ufuk Bayraktar'ın kafesinde silahlı saldırı: Yaralılar var İstanbul'da büyük patlama! Havalimanında dehşet: 140 kişi hayatını kaybetti Aile içi cinnet: Eşini öldürdü, çocuklarını ve komşusunu yaralayıp intihar etti! İki kız çocuğuna öldüresiye dayak kamerada