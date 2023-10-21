  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı

Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı

Güncelleme:

Antalya’da bir genç kızın çığlıkları mahalleyi inletince ortalık bir anda savaş yerine döndü Genç kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı
Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Eşcinsel ilişki vaadiyle tehdit edip gasp ettiler
Trafikte iğrenç taciz kamerada!
Taksim'de sahte dolarcıların savunması ortaya çıktı
Vahşetin altından yine bir kripto para cinayeti çıktı
Hafriyat kamyonu dehşetinde yeni görüntü: Anne babasını ezmeye çalıştı
İsrail'in havadan ölüm yağmuru görüntüleri yayınlandı
Gece saatlerinde karşı büyük kaza: 11 araç birbirine girdi