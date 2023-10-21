Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı 21 Ekim 2023 Cumartesi Saat: 13:35 Güncelleme: 21 Ekim 2023 Cumartesi 13:35 Antalya’da bir genç kızın çığlıkları mahalleyi inletince ortalık bir anda savaş yerine döndü Genç kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6533a96c9e937619b1556ec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndaki otobüs yandı Yerli SİHA 12'den vurdu; 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Eşcinsel ilişki vaadiyle tehdit edip gasp ettiler Trafikte iğrenç taciz kamerada! Taksim'de sahte dolarcıların savunması ortaya çıktı Vahşetin altından yine bir kripto para cinayeti çıktı Hafriyat kamyonu dehşetinde yeni görüntü: Anne babasını ezmeye çalıştı İsrail'in havadan ölüm yağmuru görüntüleri yayınlandı Gece saatlerinde karşı büyük kaza: 11 araç birbirine girdi