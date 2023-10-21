Genç kızın çığlıkları tacizciyi yakalattı

Antalya’da bir genç kızın çığlıkları mahalleyi inletince ortalık bir anda savaş yerine döndü Genç kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

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