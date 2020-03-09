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  3. 09 Mart 2020 19:10

Genç kızın feci ölümü ! O anlar kamerada...

İstanbul Bahçelievler'de 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı apartmanın ikinci katından düştü. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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