Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
05 Ağustos 2019 18:00
Genç kızın öldüğü motosiklet kazası güvenlik kamerasında
Konya’da motosikletin kayması ve otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen ve motosikletteki genç kızın hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Dr. Ali Kemal Belviranlı Çocuk ve Doğum Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefa İnel idaresindeki 16 CLL 82 plakalı motosiklet...