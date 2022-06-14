Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kızın ölüm kalım savaşı kamerada Genç kızın ölüm kalım savaşı kamerada 14 Haziran 2022 Salı Saat: 13:40 Gümüşhane’de şiddetli sağanak yağış nedeniyle su dolan çukuru fark etmeyerek düşen bir vatandaşı bölgede bulunan üniversite öğrencisi kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a865a24b0222013c4b5537" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da pes dedirten görüntü! Trafikte beton dökerek ilerledi İstanbul'da su samuru sürprizi Deprem uzmanından uykularımızı kaçıracak uyarı Yine Esenyurt yine dehşet! Kanlar içinde yere yığıldı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den ''kalıcı hasar'' uyarısı! Bu belirtilere dikkat! Elin kırılsın! Düğünde geline böyle yumruk attı Bir Pakistanlı sapık daha! 51 yaşındaki Seren Serengil'den cinsellik itirafı Cezaevinden izinli çıktı, sokak ortasında öldürüldü