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  3. 18 Nisan 2017 22:20

Genç kızın 'twerk' dansı, trafik kazasına neden oldu

Bir yol kenarında 'twerk' dansı yaparak ilgi çekmeye çalışan bir kız, az daha motosiklet sürücüsünün ölümüne neden oluyordu.

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Beratcanın babası annenin de ceza almasını istedi
Beratcanın babası annenin de ceza almasını istedi
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Şehit ateşi Ercişe düştü
Şehit ateşi Ercişe düştü
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Facebook cinayeti zanlısı ikendini vurdu
Facebook cinayeti zanlısı ikendini vurdu
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Hindistanda 8 aylık bebek 17 kilo ağırlında
Hindistanda 8 aylık bebek 17 kilo ağırlında
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Eczanede oturanlara tekerlek çarptı
Eczanede oturanlara tekerlek çarptı
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Şehit hakimin acı haberi Orduya ulaştı
Şehit hakimin acı haberi Orduya ulaştı