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  3. 30 Eylül 2020 13:15

Genç kızlar kamerayı görünce ''çekme'' diye yalvardı

Antalya'da patenli 2 genç kız, kapalı kasa kamyonete tutunup, trafikte tehlikeye rağmen ilerledi. Kamyonetin durmasıyla görüntülendiklerini fark eden kızlar, "Ağabey çekmeyin, annemiz kızıyor" dedi. Kaynak: Trafikte şoke eden görüntüler: "Ağabey çekme annem kızıyor!"

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