Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kızların silahlı kavgası kamerada Genç kızların silahlı kavgası kamerada 07 Kasım 2023 Salı Saat: 07:30 Sakarya'da iki genç kız arasında başlayan tartışma saç saça baş başa kavgaya dönüşürken, genç kızlardan birinin elinde silah olduğu görüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6549bd5be294822cd56fd283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Protestocular 400 yıllık tabloyu mahvetti ''Özgür Özel kazanırsa bırakırım'' demişti, kararını açıkladı LPG'li araç alev topuna döndü; 6 kişi yanarak öldü Erdoğan ''Kirlettik, rezil ettik'' dediği turizm cennetinde teftiş yaptı Adıyaman'da kalıcı deprem konutlarının son durumu ortaya çıktı Dilan Polat - Engin Polat çitfinin süper lüks otomobilleri ortaya çıktı Bakan Fidan'dan ABD Dışişleri Bakanı Blinken'e soğuk duş İstanbul'da güpe gündüz silahlı dehşet: 2 yaralı var! İsrail, Al-Quds hastanesi civarını bombalıyor: Çok sayıda yaralı