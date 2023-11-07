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Genç kızların silahlı kavgası kamerada

Sakarya'da iki genç kız arasında başlayan tartışma saç saça baş başa kavgaya dönüşürken, genç kızlardan birinin elinde silah olduğu görüldü.

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