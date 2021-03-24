Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada! Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada! 24 Mart 2021 Çarşamba Saat: 23:35 Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir parkta kızlar tekme tokat kavga etti. Kızlardan birinin bıçakla elinden yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaynak: Hatay'da şoke eden görüntüler! Tekme tokat birbirlerine girdiler Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605ba29882c2860813696933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş: ''Makam araçlarını sattım, belediyeye minibüsle gidiyorum'' Mansur Yavaş fotoğrafının asılmasını neden yasakladı? Gözaltına alınan tacizci polisi tehdit etti! Denize düşen 15 yaşındaki kızı bekçi kurtardı Otomobilin ne günahı vardı ? Doğan doğan olalı böyle dayak yemedi! Yeraltından gelen sesler mahalleliyi ayağa kaldırdı PKK'ya ağır darbe! 21 terörist öldürüldü AK Parti'nin kurultayına bu tartışma damgasını vurdu! Konya'da yol çöktü, görenler inanamadı!