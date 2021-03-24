Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada!

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir parkta kızlar tekme tokat kavga etti. Kızlardan birinin bıçakla elinden yaralandığı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kaynak: Hatay'da şoke eden görüntüler! Tekme tokat birbirlerine girdiler

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