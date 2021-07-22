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  4. Genç manken Gizem Akbaş eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradı

Genç manken Gizem Akbaş eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradı

Genç manken Gizem Akbaş, eğlenmek için gittiği gece kulübünde eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradı.

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