Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç manken Gizem Akbaş eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradı Genç manken Gizem Akbaş eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradı 22 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 13:50 Genç manken Gizem Akbaş, eğlenmek için gittiği gece kulübünde eski sevgilisi tarafından saldırıya uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f94d76b1985a03096cf9e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doğu Karadeniz yine sele teslim Baba vahşeti: 20 yaşındaki kızını boğarak öldürmüş Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı Kurban etleri bozulmasın diye öyle bir şey yaptı ki... Meşaleli sema gösterisine soruşturma Erdoğan bayramlaşma mesajında yorgunluğa yenik düştü... AK Partli Ünal: ''Türkiye'ye Fransa'dan, Almanya'dan bakınca süper güç görüyorsunuz'' Korku saçan canavar Eskişehir'de yakalandı Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı