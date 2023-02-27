Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç müzisyen intihar etti Genç müzisyen intihar etti 27 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 12:05 Gazeteci Şaban Yerlikaya kuzeni müzisyen Mazlum Yerlikaya’nın hayatına son verdiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fc72543790c17e3108c613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: Ölü ve yaralılar var Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı Adıyaman’da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi Haluk Levent'ten Kızılay ve AFAD hakkında olay iddialar Taraftar ''hükümet istifa'' dedi, Bakan Soylu meydan okudu! İstanbul'da dehşet gecesi! Silahlar konuştu, yaralılar var