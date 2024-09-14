Anasayfa Video Galeriler Gündem Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı 14 Eylül 2024 Cumartesi Saat: 14:00 Güncelleme: 14 Eylül 2024 Cumartesi 14:00 Genç Sude ''bu spor kızlara göre değil'' diyenleri utandırdı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e56ce62da1b7fbf500cde3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tapu dairesinde dublörlü vurgun Türkiye'de üretiliyor, Buckingham Sarayı'nda sofraları süslüyor Aşiret düğününde takı şov: Damat ve geline bir servet takıldı İstanbul'un tarihi köprüsünün içine böyle ettiler Kaza yapan alkollü sürücünün trajikomik kazası kamerada MİT'ten DEAŞ'a nokta operasyon: O hain İstanbul'da yakalandı Narin cinayetinde yine bir ''biliyorum ama söyleyemem'' krizi İstanbul'da yabancı uyruklu cani ev basıp eski sevgilisini katletti İstanbul'da mide bulandıran operasyon: Hepsini bize yedireceklerdi